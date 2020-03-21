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Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса

21 марта 2020, 23:41
Лоренсо Санс. Фото ElDesmarque
Лоренсо Санс. Фото ElDesmarque

Бывший президент «Реала» и экс-владелец «Малаги» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавируса.

17 марта его госпитализировали в отделение интенсивной терапии после того, как несколько дней он пролежал с лихорадкой.

19 марта сын Санса рассказал об ухудшении состояния отца.

Санс был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. После него главой клуба стал Флорентино Перес.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 300 227 человек. Умерших — 12 948, выздоровевших — 94 625. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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