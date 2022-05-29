Перес после победы «Реала» в Лиге чемпионов назвал Куртуа лучшим вратарем мира

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал игру вратаря Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«У Куртуа был захватывающий сезон, — приводит слова Переса Marca. — Тот сэйв, который Тибо сделал ногой против «Манчестер Сити»... Куртуа — лучший вратарь в мире, почему «Реал» взял его. Он настоящий мадридиста».

Напомним, что 30-летний бельгиец был признан лучшим игроком матча. В прошедшей встрече вратарь сделал девять сейвов.

В сезоне-2021/22 Куртуа принял участие в 51 матче за «Реал», в которых пропустил 46 мячей и 22 раза сыграл на ноль. Его контракт с мадридским клубом рассчитан 30 июня 2026 года.