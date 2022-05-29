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Перес: «Куртуа — лучший вратарь в мире, почему «Реал» взял его»

Перес после победы «Реала» в Лиге чемпионов назвал Куртуа лучшим вратарем мира
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал игру вратаря Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«У Куртуа был захватывающий сезон, — приводит слова Переса Marca. — Тот сэйв, который Тибо сделал ногой против «Манчестер Сити»... Куртуа — лучший вратарь в мире, почему «Реал» взял его. Он настоящий мадридиста».

Напомним, что 30-летний бельгиец был признан лучшим игроком матча. В прошедшей встрече вратарь сделал девять сейвов.

В сезоне-2021/22 Куртуа принял участие в 51 матче за «Реал», в которых пропустил 46 мячей и 22 раза сыграл на ноль. Его контракт с мадридским клубом рассчитан 30 июня 2026 года.

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Флорентино Перес
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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 2 : 4
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Реал – Бетис
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21.05 18:30
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 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
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