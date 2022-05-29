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Сегодня, 03:24

Марсело подтвердил, что покинет «Реал»

Сергей Разин
корреспондент
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Марсело.
Фото AFP

Защитник «Реала» Марсело сообщил, что финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0) стал для него последним матчем за мадридцев.

«Да, это была моя последняя игра за «Реал», — приводит слова Марсело журналист Диего Фернандес.

34-летний бразилец выступал за «Реал» с 2007 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года. Марсело провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

Марсело Виейра (Марсело)
ФК Реал
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22.05 18:30
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Барселона – Вильярреал
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Карим Бензема

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