Марсело подтвердил, что покинет «Реал»

Защитник «Реала» Марсело сообщил, что финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0) стал для него последним матчем за мадридцев.

«Да, это была моя последняя игра за «Реал», — приводит слова Марсело журналист Диего Фернандес.

34-летний бразилец выступал за «Реал» с 2007 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года. Марсело провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.