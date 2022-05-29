Источник: Модрич продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлил контракт с мадридским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, устное соглашение между 36-летним хорватом и «Реалом» было достигнуто два месяца назад, а теперь были подписаны необходимые документы.

Отмечается, что новое соглашение полузащитника с клубом будет рассчитан до конца сезона-2022/23.

В ближайшее время о продлении контракта будет объявлено официально.

В сезоне-2021/22 Модрич забил три мяча и отдал 12 результативных передач в 45 матчах за «Реал».