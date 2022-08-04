Фабрегас: «Надеюсь, что Месси вернется в «Барселону». Об этом мечтают и клуб, и все болельщики»
Фабрегас надеется, что Месси вернется в «Барселону»
Полузащитник «Комо» Франсеск Фабрегас поделился мнением о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Он выразил надежду, что 35-летний аргентинец вернется в каталонский клуб.
«Как болельщик «Барселоны», я надеюсь, что Месси вернется в «Барселону», — приводит слова Фабрегаса Marca со ссылкой на COPE. — Об этом мечтают и клуб, и все болельщики. Контракт Лионеля с «ПСЖ» рассчитан еще на год, но я бы очень этого хотел. И я говорю как болельщик».
В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Аргентинец перешел в парижский клуб 10 августа 2021 года.
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