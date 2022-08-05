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Сегодня, 09:15

«Реал» интересуется нападающим «Зальцбурга» Шешко. В нем видят замену Бензема

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Зальцбурга» Шешко
Руслан Минаев
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«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко, сообщает Radioestadio Noche.

По данным источника, в 19-летнем словенце руководство «сливочных» видит долгосрочную замену нападающему Кариму Бензема.

Ранее интерес к Шешко проявляли «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Боруссия» Дортмунд.

В 39 матчах за «Зальцбург» форвард забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
ФК Ред Булл Зальцбург
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