«Барселона» объявила о переходе Пуча в «Гэлакси»

«Барселона» объявила о переходе полузащитника Рики Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как сообщается на официальном сайте каталонцев, клуб будет иметь право обратного выкупа 22-летнего испанца.

Также сине-гранатовые смогут рассчитывать на 50 процентов от суммы последующей полузащитника.

В прошедшем сезоне Пуч принял участие в 17 матчах за «блауграну» и забил один мяч.