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Сегодня, 22:05

«Барселона» объявила о переходе Пуча в «Гэлакси»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» объявила о переходе полузащитника Рики Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как сообщается на официальном сайте каталонцев, клуб будет иметь право обратного выкупа 22-летнего испанца.

Также сине-гранатовые смогут рассчитывать на 50 процентов от суммы последующей полузащитника.

В прошедшем сезоне Пуч принял участие в 17 матчах за «блауграну» и забил один мяч.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2713283/agreement-with-la-galaxy-for-transfer-of-riqui-puig
Футбол
ФК Барселона
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