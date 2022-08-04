«Барселона» объявила о переходе Пуча в «Гэлакси»
«Барселона» объявила о переходе полузащитника Рики Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Как сообщается на официальном сайте каталонцев, клуб будет иметь право обратного выкупа 22-летнего испанца.
Также сине-гранатовые смогут рассчитывать на 50 процентов от суммы последующей полузащитника.
В прошедшем сезоне Пуч принял участие в 17 матчах за «блауграну» и забил один мяч.
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3
|Атлетико
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4
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|0
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|Бетис
|0
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13
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|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0-0
|0
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|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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