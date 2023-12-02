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Сегодня, 10:26

Полузащитник «Барселоны» Ромеу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или МЛС

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

По информации источника, 32-летний футболист заинтересован в том, чтобы перейти в клуб из Саудовской Аравии или МЛС.

Ромеу вернулся в «Барселону» летом этого года. Ранее он выступал за каталонскую команду в 2010-2011 годах. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей в ла лиге, отметившись 1 результативной передачей. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

На данный момент сине-гранатовые с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Футбол
ФК Барселона
Ориоль Ромеу
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
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 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
11
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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