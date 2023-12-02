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Сегодня, 00:58

«Лас-Пальмас» одержал победу над «Хетафе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лас-Пальмас» переиграл «Хетафе» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

В конце первого тайма Хулиан Араухо открыл счет. Сразу после перерыва гости остались в меньшинстве, так как Омар Альдерете получил красную карточку. На последних минутах встречи Кристиан Эррера удвоил преимущество хозяев.

«Лас-Пальмас» набрал 21 очко и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Хетафе» опустился на 11-ю строчку — 19 очков.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 23:00. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
2:0
Хетафе
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Хетафе
0
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
10
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
11
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 - : -
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 - : -
2.12 20:30
Реал – Гранада
 - : -
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 - : -
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
3.12 20:30
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