«Лас-Пальмас» одержал победу над «Хетафе»
«Лас-Пальмас» переиграл «Хетафе» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.
В конце первого тайма Хулиан Араухо открыл счет. Сразу после перерыва гости остались в меньшинстве, так как Омар Альдерете получил красную карточку. На последних минутах встречи Кристиан Эррера удвоил преимущество хозяев.
«Лас-Пальмас» набрал 21 очко и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Хетафе» опустился на 11-ю строчку — 19 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|14
|11
|2
|1
|31-9
|35
|
2
|Жирона
|14
|11
|2
|1
|32-17
|35
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Р. Сосьедад
|14
|7
|4
|3
|25-17
|25
|
6
|Атлетик
|14
|7
|4
|3
|26-18
|25
|
7
|Бетис
|14
|6
|6
|2
|18-16
|24
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|16-18
|19
|
10
|Р. Вальекано
|14
|4
|7
|3
|16-18
|19
|
11
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
14
|Осасуна
|14
|4
|2
|8
|16-24
|14
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
17
|Мальорка
|14
|1
|7
|6
|13-20
|10
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|14
|1
|4
|9
|19-33
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|- : -
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|- : -
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|12
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|12
|1
|4
Новости