«Лас-Пальмас» одержал победу над «Хетафе»

«Лас-Пальмас» переиграл «Хетафе» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

В конце первого тайма Хулиан Араухо открыл счет. Сразу после перерыва гости остались в меньшинстве, так как Омар Альдерете получил красную карточку. На последних минутах встречи Кристиан Эррера удвоил преимущество хозяев.

«Лас-Пальмас» набрал 21 очко и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Хетафе» опустился на 11-ю строчку — 19 очков.