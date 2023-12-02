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Тодибо: «В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировке»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо поделился воспоминаниями об игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси в каталонской команде. По его словам, игроки клуба должны были быть осторожными, чтобы не травмировать аргентинца.

«В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировке. Это звучит безумно, но это правда. Нам нужно было быть осторожными. Но это нормально. Пожалуй, лучший вариант, если вы не хотите навредить ему», — приводит Marca слова Тодибо.

Тодибо выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год. На данный момент он является игроком «Ниццы». Месси был в каталонской команде с 2003 по 2021 год. Летом 2023-го аргентинец перешел в «Интер-Майами» из МЛС.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2023/12/02/656ae892268e3ee42b8b4587.html
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
10
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
11
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
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