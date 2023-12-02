Тодибо: «В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировке»
Бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо поделился воспоминаниями об игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси в каталонской команде. По его словам, игроки клуба должны были быть осторожными, чтобы не травмировать аргентинца.
«В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировке. Это звучит безумно, но это правда. Нам нужно было быть осторожными. Но это нормально. Пожалуй, лучший вариант, если вы не хотите навредить ему», — приводит Marca слова Тодибо.
Тодибо выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год. На данный момент он является игроком «Ниццы». Месси был в каталонской команде с 2003 по 2021 год. Летом 2023-го аргентинец перешел в «Интер-Майами» из МЛС.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|14
|11
|2
|1
|31-9
|35
|
2
|Жирона
|14
|11
|2
|1
|32-17
|35
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Р. Сосьедад
|14
|7
|4
|3
|25-17
|25
|
6
|Атлетик
|14
|7
|4
|3
|26-18
|25
|
7
|Бетис
|14
|6
|6
|2
|18-16
|24
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|16-18
|19
|
10
|Р. Вальекано
|14
|4
|7
|3
|16-18
|19
|
11
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
14
|Осасуна
|14
|4
|2
|8
|16-24
|14
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
17
|Мальорка
|14
|1
|7
|6
|13-20
|10
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|14
|1
|4
|9
|19-33
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|- : -
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|- : -
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|12
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|12
|1
|4