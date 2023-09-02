Одриосола стал одноклубником Захаряна в «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о переходе из «Реала» защитника Альваро Одриосолы. С 27-летним испанцем подписано соглашение до конца сезона-2028/29.

Одриосола является воспитанником «Реал Сосьедад». Он до 2018 года играл за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 испанский защитник сыграл всего в 6 матчах и не отметился результативными действиями.