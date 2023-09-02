Одриосола стал одноклубником Захаряна в «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о переходе из «Реала» защитника Альваро Одриосолы. С 27-летним испанцем подписано соглашение до конца сезона-2028/29.
Одриосола является воспитанником «Реал Сосьедад». Он до 2018 года играл за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 испанский защитник сыграл всего в 6 матчах и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
4
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
5
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
6
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
9
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
10
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
12
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
18
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
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