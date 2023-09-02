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Сегодня, 01:08

«Сельта» выиграла у «Альмерии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сельта» на выезде переиграла «Альмерию» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Лос Хуэгос Медитерранеос» в Альмерии.

В первом тайме гости забили два гола. Забитые мячи на свой счет записали Унаи Нуньес и Йорген Ларсен.

После перерыва хозяевам удалось отыграться благодаря голам Серджио Акиеме и Серхио Аррибаса. «Сельта» вырвала победу на 87-й минуте. 19-летний швед Уиллиот Сведберг забил гол.

«Сельта» набрала 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» идет на предпоследней строчке — 1 очко.

Испания. Ла Лига. 4-й тур
01 сент, 23:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
2:3
Сельта
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ФК Альмерия
ФК Сельта
0
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Одриосола стал одноклубником Захаряна в «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
3
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
4
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
5
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
6
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
7
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
8
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
9
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
10
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
11
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
12
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
13
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
17
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
18
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
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1.09 23:00
Альмерия – Сельта
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2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
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Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
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3.09 15:00
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3.09 17:15
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