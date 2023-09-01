«Вильярреал» в меньшинстве проиграл «Кадису»

«Вильярреал» в гостях уступил «Кадису» в 4-м туре испанской ла лиги — 1:3.

Гости открыли счет на 10-й минуте благодаря голу Александра Серлота. 8 минут спустя счет сравнял Крис Рамос, а еще через 4 минуты «Вильярреал» остался в меньшинстве — красную карточку получил Альфонсо Педраса.

Победу «Кадису» принес дубль Дарвина Мачиса. Венесуэльский форвард реализовал пенальти на 30-й минуте и забил с игры в начале второго тайма.

«Кадис» с 7 очками поднялся на пятое место в ла лиге. «Вильярреал» с 3 очками идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Кадис» 16 сентября на выезде сыграет против «Атлетика» из Бильбао. «Вильярреал» на день позже дома примет «Альмерию».