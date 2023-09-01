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Сегодня, 22:33

«Вильярреал» в меньшинстве проиграл «Кадису»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кадис» — «Вильярреал».
Фото ФК «Вильярреал»

«Вильярреал» в гостях уступил «Кадису» в 4-м туре испанской ла лиги — 1:3.

Гости открыли счет на 10-й минуте благодаря голу Александра Серлота. 8 минут спустя счет сравнял Крис Рамос, а еще через 4 минуты «Вильярреал» остался в меньшинстве — красную карточку получил Альфонсо Педраса.

Победу «Кадису» принес дубль Дарвина Мачиса. Венесуэльский форвард реализовал пенальти на 30-й минуте и забил с игры в начале второго тайма.

«Кадис» с 7 очками поднялся на пятое место в ла лиге. «Вильярреал» с 3 очками идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Кадис» 16 сентября на выезде сыграет против «Атлетика» из Бильбао. «Вильярреал» на день позже дома примет «Альмерию».

Испания. Ла Лига. 4-й тур
01 сент, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
3:1
Вильярреал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Кадис
0
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1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
3
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
4
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
5
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
6
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
7
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
8
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
9
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
10
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
14
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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