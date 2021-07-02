Морено признался, что сборная Испании тренирует пенальти

Форвард сборной Испании Жерар Морено поделился впечатлениями после матча со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2020. Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были испанцы — 3:1.

«Мы тренируем пенальти, чтобы быть готовыми к таким ситуациям, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 2 июля. — Когда пришла моя очередь, у меня в голове было несколько вариантов, но я решил просто пробить от души.

На тренировках мы будем работать над исправлением ошибок. Если сделал ошибку — нужна психологическая устойчивость. Сейчас я чувствую облегчение, потому что мы выиграли. Если бы не это, думаю, промахи бы меня очень мучили».

В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча Бельгия — Италия.