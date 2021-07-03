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«Атлетико» хочет продлить аренду Дембеле

00:09
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может остаться в мадридском «Атлетико» еще на один сезон, сообщает Foot Mercato.

Клубы ведут переговоры о продлении арендного соглашения. При этом «Атлетико» планирует прописать в сделке право выкупа футболиста.

Дембеле принял участие лишь в семи матчах «Атлетико» в прошлом сезоне, проведя в общей сложности на поле 140 минут, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость 24-летнего француза оценивается в 20 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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