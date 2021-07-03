«Атлетико» хочет продлить аренду Дембеле
00:09
Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может остаться в мадридском «Атлетико» еще на один сезон, сообщает Foot Mercato.
Клубы ведут переговоры о продлении арендного соглашения. При этом «Атлетико» планирует прописать в сделке право выкупа футболиста.
Дембеле принял участие лишь в семи матчах «Атлетико» в прошлом сезоне, проведя в общей сложности на поле 140 минут, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость 24-летнего француза оценивается в 20 миллионов евро.
Читайте также
Губерниев прокомментировал ответ Черчесова на свой вопрос: «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю