«Атлетико» хочет продлить аренду Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может остаться в мадридском «Атлетико» еще на один сезон, сообщает Foot Mercato.

Клубы ведут переговоры о продлении арендного соглашения. При этом «Атлетико» планирует прописать в сделке право выкупа футболиста.

Дембеле принял участие лишь в семи матчах «Атлетико» в прошлом сезоне, проведя в общей сложности на поле 140 минут, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость 24-летнего француза оценивается в 20 миллионов евро.