Жоау Феликс перенес успешную операцию
20:23
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс перенес операцию на правой лодыжке, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Хирургическое вмешательство было проведено в пятницу, 1 июля в Порту под наблюдением медицинских служб «Атлетико».
Теперь у Феликса есть несколько недель отдыха после участия в Евро-2020, прежде чем он начнется процесс восстановления.
21-летний футболист играл на чемпионате Европы с повреждением. Он провел на турнире два неполных матча.
Сборная Португалии проиграла команде Бельгии в 1/8 финала со счетом 0:1.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю