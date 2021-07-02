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Жоау Феликс перенес успешную операцию

20:23
Жоау Феликс. Фото Instagram
Жоау Феликс. Фото Instagram
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс перенес операцию на правой лодыжке, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Хирургическое вмешательство было проведено в пятницу, 1 июля в Порту под наблюдением медицинских служб «Атлетико».

Теперь у Феликса есть несколько недель отдыха после участия в Евро-2020, прежде чем он начнется процесс восстановления.

21-летний футболист играл на чемпионате Европы с повреждением. Он провел на турнире два неполных матча.

Сборная Португалии проиграла команде Бельгии в 1/8 финала со счетом 0:1.

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Иван Шитик все материалы автора

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