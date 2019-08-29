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Месси эпично прибыл в Монако

17:57

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Монако на церемонию вручения наград лучшим игрокам Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Он претендует на главный приз — лучшему футболисту. Помимо Месси, в число претендентов входят Криштиану Роналду и Виргил ван Дейк.

Также Месси претендует на приз лучшему нападающему.

Кроме вручения наград состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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