Месси эпично прибыл в Монако

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Монако на церемонию вручения наград лучшим игрокам Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Он претендует на главный приз — лучшему футболисту. Помимо Месси, в число претендентов входят Криштиану Роналду и Виргил ван Дейк.

Также Месси претендует на приз лучшему нападающему.

Кроме вручения наград состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.