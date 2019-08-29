Месси эпично прибыл в Монако
17:57
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Монако на церемонию вручения наград лучшим игрокам Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Он претендует на главный приз — лучшему футболисту. Помимо Месси, в число претендентов входят Криштиану Роналду и Виргил ван Дейк.
Также Месси претендует на приз лучшему нападающему.
Кроме вручения наград состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.
? ?— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 29, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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