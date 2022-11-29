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Сегодня, 19:46

Marca: возвращение Месси в «Барселону» маловероятно

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, не вернется в «Барселону», пишет Marca.

Дело в том, что отношения у Месси и президента каталонцев Жоана Лапорты до сих пор остаются натянутыми, несмотря на то, что оба «публично пытаются сглаживать острые углы».

Кроме того, «Барсу» также сдерживает финансовый фактор. У клуба нет места в зарплатной ведомости для Месси.

Нынешний контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Месси в этом сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», забив 14 голов и сделав еще 17 голевых передач.

Ранее появлялась информация, что летом аргентинец намерен уехать в США. Он может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС, если подпишет контракт с командой «Интер Майами».

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
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31.12 00:00
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Реал Сосьедад

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