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Сегодня, 17:35

Ла лига направила жалобу в УЕФА с требованием применить к «Ювентусу» спортивные санкции

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мойзе Кин, «Ювентус».
Фото Reuters

Ла лига направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием применить к «Ювентусу» спортивные санкции, сообщается на сайте испанской организации.

В заявлении испанской лиги говорится о том, что итальянский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, которые расследовала Финансовая гвардия Италии. В частности, «Ювентус» обвинялся в учете трансферов выше их реальной стоимости, занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

В ла лиге отметили, что совет директоров «Ювентуса» признал серьезные нарушения финансовой отчетности, которые были направлены на введение в заблуждение органов УЕФА по финансовому фейр-плей.

28 ноября «Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку. Это решение, по информации СМИ, связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.

Андреа Аньелли и&nbsp;Павел Недвед. Революция в «Ювентусе» — Аньелли и Недвед ушли в отставку. Наконец-то это случилось!

Источник: Ла лига
ФК Ювентус
УЕФА
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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