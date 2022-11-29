Ла лига направила жалобу в УЕФА с требованием применить к «Ювентусу» спортивные санкции

Ла лига направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием применить к «Ювентусу» спортивные санкции, сообщается на сайте испанской организации.

В заявлении испанской лиги говорится о том, что итальянский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, которые расследовала Финансовая гвардия Италии. В частности, «Ювентус» обвинялся в учете трансферов выше их реальной стоимости, занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

В ла лиге отметили, что совет директоров «Ювентуса» признал серьезные нарушения финансовой отчетности, которые были направлены на введение в заблуждение органов УЕФА по финансовому фейр-плей.

28 ноября «Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку. Это решение, по информации СМИ, связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.