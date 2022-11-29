Директор «Барселоны» прокомментировал возможный уход Бускетса

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф ответил на вопрос о будущем полузащитника Серхио Бускетса.

«Когда он вернется с чемпионата мира, очевидно, появятся ответы, потому что клуб также должен планировать будущее», — приводит слова Кройффа Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Бускетс может продолжить карьеру в американском «Интер Майами».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел за «Барселону» 16 матчейво всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.