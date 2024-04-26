«Атлетико» намерен продлить контракт с Витселем

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель может остаться в мадридском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «матрасники» хотят продлить соглашение с 35-летним бельгийцем до лета 2025 года.

В текущем сезоне Витсель провел 46 матчей, в которых забил 2 гола и заработал 4 желтые карточки.