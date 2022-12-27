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«Локомотив» хочет арендовать марокканца Эль-Ямика. Он попал в штангу ударом через себя в 1/2 финала ЧМ-2022

Источник: «Локомотив» хочет арендовать защитника сборной Марокко Эль-Ямика
Руслан Минаев
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Удар Джавада Эль-Ямика в матче против Франции в 1/2 финала ЧМ-2022.
Фото AFP

«Локомотив» хочет арендовать защитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, клубы обсуждают аренду за 500 тысяч евро и право выкупа за 4 миллиона.

30-летний Эль-Ямик запомнился попаданием в штангу ударом через себя в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции (0:2).

Марокканец в этом сезоне провел за «Вальядолид» 8 матчей в чемпионате Испании. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4942669-lokomotiv-hochet-arendovat-zaschitnika-sbornoj-marokko-el-yamika.html
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
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31.12 18:15
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