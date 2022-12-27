«Локомотив» хочет арендовать марокканца Эль-Ямика. Он попал в штангу ударом через себя в 1/2 финала ЧМ-2022

«Локомотив» хочет арендовать защитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, клубы обсуждают аренду за 500 тысяч евро и право выкупа за 4 миллиона.

30-летний Эль-Ямик запомнился попаданием в штангу ударом через себя в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции (0:2).

Марокканец в этом сезоне провел за «Вальядолид» 8 матчей в чемпионате Испании. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.