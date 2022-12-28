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Сегодня, 08:24

Бускетс передумал уходить из «Барселоны» летом 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не покинет испанский клуб летом 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на решение футболиста оказал влияние разговор с главным тренером «Барселоны» Хави, для которого Бускетс играет значимую роль. Отмечается, что 34-летний игрок хотел воссоединиться со своим бывшим одноклубником Лионелем Месси в МЛС, однако, по сообщениям СМИ, аргентинец продлит контракт с «ПСЖ». Это также стало одной из причин для испанского игрока рассмотреть возможность остаться в «Барселоне».

16 декабря 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В сезоне-2022/23 Бускетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221228/1001911258/busquets-plantea-renovar.html
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
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Кадис

 7 2 0
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Осасуна

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