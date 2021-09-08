Куман: «Депай может попробовать заменить Месси»

Главный тренер «Барселона» Роналд Куман считает, что новичок команды Мемфис Депай может заменить форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Не сомневаюсь, Мемфис Депай может попробовать заменить Лионеля Месси. У него есть все необходимое для успеха: характер и индивидуальность. В нем есть что-то особенное», — цитирует Кумана Sport.es.

30 июня Месси стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Барселоной», за которую играл с 2004 года. 10 августа «ПСЖ» объявил о переходе 34-летнего аргентинца. Депай стал игроком сине-гранатовых в июне 2021 года, подписав с «Барселоной» трехлетний контракт.