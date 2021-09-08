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«Реал» будет готов рассматривать варианты продажи Асенсио в следующем году

18:02
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио может покинуть команду. Главный тренер Карло Анчелотти пока не видит игрока в основном составе, сообщает Mundo Deportivo.

Если ситуация не изменится, то в следующем году мадридский клуб будет готов продать 25-летнего испанца.

В сезоне-2021/22 Асенсио принял участие в трех матчах «Реала», во всех случаях выходя на замену в концовках встреч. Футболист не отличился результативными действиями в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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