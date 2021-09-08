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Куман — об уходе Месси: «Больно потерять лучшего игрока мира вот так»

17:05
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал об эмоциях после ухода капитана команды Лионеля Месси, который стал игроком «ПСЖ».

«Это было серьезным потрясением. Все планы на сезон были построены с учетом Месси в команде. Да и Лео был мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Это не просто Месси — ушел символ клуба», — цитирует Кумана Diario Sport.

34-летний аргентинец в начале августа перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в статусе свободного агента. Он подписал с французским клубом контракт на 2 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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