Куман — об уходе Месси: «Больно потерять лучшего игрока мира вот так»
17:05
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал об эмоциях после ухода капитана команды Лионеля Месси, который стал игроком «ПСЖ».
«Это было серьезным потрясением. Все планы на сезон были построены с учетом Месси в команде. Да и Лео был мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Это не просто Месси — ушел символ клуба», — цитирует Кумана Diario Sport.
34-летний аргентинец в начале августа перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в статусе свободного агента. Он подписал с французским клубом контракт на 2 года.
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