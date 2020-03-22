Экс-игрок «Реала» Кристиан Карамбе на своей странице в Facebook выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента мадридского клуба Лоренсо Санса. Он скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса.

«Мои соболезнования всей семье Санса в связи с кончиной Лоренсо. Глубоко опечален, когда узнал эту страшную новость, потерял отца, друга и прежде всего президента, который позволил мадридистам снова достичь победы в Лиге чемпионов в седьмой и восьмой раз. Я хотел бы поблагодарить президента за то, что он дал мне возможность исполнить мою мечту — играть за «Реал». Также благодаря вам, мне посчастливилось узнать всю вашу семью. Покойся с миром», — написал Карамбе.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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