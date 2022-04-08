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Хавбек «Хетафе» Аленья: «Я думаю, что Хави станет лучшим тренером в мире»

Полузащитник «Хетафе» Карлес Аленья выразил восхищение главным тренером «Барселоны»
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Полузащитник «Хетафе» Карлес Аленья считает, что главный тренер «Барселоны» Хави станет лучшим тренером в мире.

«Не уверен, что я смог бы играть у Хави, я так не думаю. Если бы я все время думал об этом, то сошел бы с ума. Но мне бы понравилось играть под его руководством, потому что он был моим кумиром. Я думаю, что он станет лучшим тренером в мире», — приводит слова Аленья Football Espana.

Аленья перешел в «Хетафе» из «Барселоны» летом 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Аленья в девять миллионов евро.

В сезоне-2021/22 24-летний хавбек провел за клуб из пригорода Мадрида 26 матчей, забил один гол и отдал две результативных передачи.

Источник: https://www.football-espana.net/2022/04/08/carles-alena-reveals-he-thinks-xavi-hernandez-is-going-to-become-the-best-coach-in-the-world
Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Барселона
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Чемпионат Испании: «Реал» — «Хетафе», «Леванте» — «Барселона» и другие матчи 31-го тура
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1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

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Гомес Рауль де Томас

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Эспаньол

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Усман Дембеле

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

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Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

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 24 2 2
Иньиго Мартинес

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