Хавбек «Хетафе» Аленья: «Я думаю, что Хави станет лучшим тренером в мире»

Полузащитник «Хетафе» Карлес Аленья считает, что главный тренер «Барселоны» Хави станет лучшим тренером в мире.

«Не уверен, что я смог бы играть у Хави, я так не думаю. Если бы я все время думал об этом, то сошел бы с ума. Но мне бы понравилось играть под его руководством, потому что он был моим кумиром. Я думаю, что он станет лучшим тренером в мире», — приводит слова Аленья Football Espana.

Аленья перешел в «Хетафе» из «Барселоны» летом 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Аленья в девять миллионов евро.

В сезоне-2021/22 24-летний хавбек провел за клуб из пригорода Мадрида 26 матчей, забил один гол и отдал две результативных передачи.