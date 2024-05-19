«Реал» готовит объявление о подписании нового контракта с Модричем

«Реал» готовится к объявлению о подписании нового контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает ESPN. Cтороны согласовали все детали.

Новое соглашение будет рассчитано на один сезон. Действующий контракт 38-летнего хорвата рассчитан до 1 июля этого года.

Модрич в 2012 году перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На его счету 531 матч за мадридскую команду, в которых он забил 39 голов и сделал 86 голевых передач.