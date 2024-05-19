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Сегодня, 03:20

«Реал» готовит объявление о подписании нового контракта с Модричем

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Модрич (в центре).
Фото Reuters

«Реал» готовится к объявлению о подписании нового контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает ESPN. Cтороны согласовали все детали.

Новое соглашение будет рассчитано на один сезон. Действующий контракт 38-летнего хорвата рассчитан до 1 июля этого года.

Модрич в 2012 году перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На его счету 531 матч за мадридскую команду, в которых он забил 39 голов и сделал 86 голевых передач.

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
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 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
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 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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