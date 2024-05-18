«Атлетик» объявил о продлении контракта с Эрнесто Вальверде
Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте баскского клуба.
Новое соглашение с 60-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.
Вальверде возглавляет «Атлетик» с июля 2022 года. Ранее он уже дважды работал в команде по ходу тренерской карьеры.
После 36 туров «Атлетик» с 62 очками занимает пятое место в турнирной таблице испанской ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|74-43
|79
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
|Атлетик
|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|15
|12
|9
|49-37
|57
|
7
|Бетис
|36
|14
|14
|8
|48-43
|56
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|36
|13
|9
|14
|37-40
|48
|
10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Лас-Пальмас
|36
|10
|8
|18
|32-46
|38
|
15
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
16
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|36
|2
|11
|23
|35-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.05
|22:00
|
Алавес – Хетафе
|- : -
|19.05
|20:00
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|19.05
|20:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|19.05
|20:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|19.05
|20:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|- : -
|19.05
|20:00
|
Кадис – Лас-Пальмас
|- : -
|19.05
|20:00
|
Гранада – Сельта
|- : -
|19.05
|20:00
|
Мальорка – Альмерия
|- : -
|19.05
|20:00
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|19.05
|20:00
|
Вильярреал – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6
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