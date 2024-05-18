Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 06:15

«Атлетик» объявил о продлении контракта с Эрнесто Вальверде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте баскского клуба.

Новое соглашение с 60-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Вальверде возглавляет «Атлетик» с июля 2022 года. Ранее он уже дважды работал в команде по ходу тренерской карьеры.

После 36 туров «Атлетик» с 62 очками занимает пятое место в турнирной таблице испанской ла лиги.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
Эрнесто Вальверде
0
Читайте также
Фьюри и Усик проведут бой в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Откладывали бой трижды, делили миллионы, приплетали политику и разборки с мамой. Что происходит вокруг боя Усик – Фьюри
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин назвал украинца Лунина открытием сезона среди вратарей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.05 22:00
Алавес – Хетафе
 - : -
19.05 20:00
Атлетик – Севилья
 - : -
19.05 20:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
19.05 20:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
19.05 20:00
Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
19.05 20:00
Кадис – Лас-Пальмас
 - : -
19.05 20:00
Гранада – Сельта
 - : -
19.05 20:00
Мальорка – Альмерия
 - : -
19.05 20:00
Валенсия – Жирона
 - : -
19.05 20:00
Вильярреал – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости