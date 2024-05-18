«Атлетик» объявил о продлении контракта с Эрнесто Вальверде

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте баскского клуба.

Новое соглашение с 60-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Вальверде возглавляет «Атлетик» с июля 2022 года. Ранее он уже дважды работал в команде по ходу тренерской карьеры.

После 36 туров «Атлетик» с 62 очками занимает пятое место в турнирной таблице испанской ла лиги.