Источник: Тони Кроос договорился о продлении контракта с «Реалом»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос продлит контракт с «Реалом», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны уже согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до 2025 года. Действующий контракт 34-летнего немца истекает в конце сезона.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 46 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.
Ранее агент Луки Модрича заявил, что его клиент тоже, вероятно, продлит контракт с «Реалом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|74-43
|79
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
|Атлетик
|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|15
|12
|9
|49-37
|57
|
7
|Бетис
|36
|14
|14
|8
|48-43
|56
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|36
|13
|9
|14
|37-40
|48
|
10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Лас-Пальмас
|36
|10
|8
|18
|32-46
|38
|
15
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
16
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|36
|2
|11
|23
|35-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.05
|22:00
|
Алавес – Хетафе
|- : -
|19.05
|20:00
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|19.05
|20:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|19.05
|20:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|19.05
|20:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|- : -
|19.05
|20:00
|
Кадис – Лас-Пальмас
|- : -
|19.05
|20:00
|
Гранада – Сельта
|- : -
|19.05
|20:00
|
Мальорка – Альмерия
|- : -
|19.05
|20:00
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|19.05
|20:00
|
Вильярреал – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6
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