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Сегодня, 16:50

Главный тренер «Барселоны» Хави: «Критика заставляет меня совершенствоваться»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, с каким настроением он работает в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что 44-летнего специалиста могут уволить из «Барселоны». Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта остался разочарован словами тренера про финансовое состояние клуба.

«Я счастлив, потому что нахожусь в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться. Для меня ничего не меняется. Я горю желанием показать, что мы можем и дальше быть конкурентоспособными. Этот сезон не был удачным для нас, но я убежден, что в дальнейшем все может сложиться хорошо», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

17 мая также появилась информация о том, что Хави планирует провести встречу с руководством команды, чтобы обсудить свое будущее.

Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го. В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20240518/1002248678/rueda-prensa-xavi-directo-ultima-hora-barcelona.html
Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Барселона
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«Севилья» объявила об уходе главного тренера Кике Санчеса Флореса по окончании сезона
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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Алавес – Хетафе
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19.05 20:00
Атлетик – Севилья
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Атлетико – Осасуна
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
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Кадис – Лас-Пальмас
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