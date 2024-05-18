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Агент Модрича: «Скорее всего, Лука останется в «Реале» еще на год»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Владо Лемич, представляющий интересы полузащитника «Реала» Луки Модрича, рассказал о будущем своего клиента.

«Скорее всего, он останется еще на год и продолжит писать историю», — приводит слова Лемича Marca.

Действующий контракт 38-летнего хорвата с «Реалом» рассчитан до лета этого года.

В текущем сезоне Модрич провел за мадридцев 43 матча, забил два гола и сделал восемь результативных передач. Полузащитник выступает за «Реал» с 2012 года.

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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