Агент Модрича: «Скорее всего, Лука останется в «Реале» еще на год»
Агент Владо Лемич, представляющий интересы полузащитника «Реала» Луки Модрича, рассказал о будущем своего клиента.
«Скорее всего, он останется еще на год и продолжит писать историю», — приводит слова Лемича Marca.
Действующий контракт 38-летнего хорвата с «Реалом» рассчитан до лета этого года.
В текущем сезоне Модрич провел за мадридцев 43 матча, забил два гола и сделал восемь результативных передач. Полузащитник выступает за «Реал» с 2012 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|74-43
|79
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
|Атлетик
|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|15
|12
|9
|49-37
|57
|
7
|Бетис
|36
|14
|14
|8
|48-43
|56
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|36
|13
|9
|14
|37-40
|48
|
10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Лас-Пальмас
|36
|10
|8
|18
|32-46
|38
|
15
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
16
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|36
|2
|11
|23
|35-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.05
|22:00
|
Алавес – Хетафе
|- : -
|19.05
|20:00
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|19.05
|20:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|19.05
|20:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|19.05
|20:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|- : -
|19.05
|20:00
|
Кадис – Лас-Пальмас
|- : -
|19.05
|20:00
|
Гранада – Сельта
|- : -
|19.05
|20:00
|
Мальорка – Альмерия
|- : -
|19.05
|20:00
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|19.05
|20:00
|
Вильярреал – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6
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