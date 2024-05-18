Агент Модрича: «Скорее всего, Лука останется в «Реале» еще на год»

Агент Владо Лемич, представляющий интересы полузащитника «Реала» Луки Модрича, рассказал о будущем своего клиента.

«Скорее всего, он останется еще на год и продолжит писать историю», — приводит слова Лемича Marca.

Действующий контракт 38-летнего хорвата с «Реалом» рассчитан до лета этого года.

В текущем сезоне Модрич провел за мадридцев 43 матча, забил два гола и сделал восемь результативных передач. Полузащитник выступает за «Реал» с 2012 года.