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Сегодня, 22:28

Пике прокомментировал слухи о возможном увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением по поводу слухов о возможном увольнении Хави с поста главного тренера команды. В СМИ писали, что руководство команды недовольно поведением специалиста и настаивает не его уходе.

«Игроки «Барселоны» понимают, что они остаются частью клуба, и что все может измениться, если случится смена тренера. Они адаптируются и захотят понравиться уже к новому тренеру», — цитирует экс-защитника «Барселоны» AS.

25 апреля было объявлено, что Хави продолжит работать в «Барселоне», несмотря на то что в начале года тренер заявил о намерении покинуть команду в конце сезона.

Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го. В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
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 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
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 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
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 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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Кадис – Лас-Пальмас
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