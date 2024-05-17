Пике прокомментировал слухи о возможном увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны»

Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением по поводу слухов о возможном увольнении Хави с поста главного тренера команды. В СМИ писали, что руководство команды недовольно поведением специалиста и настаивает не его уходе.

«Игроки «Барселоны» понимают, что они остаются частью клуба, и что все может измениться, если случится смена тренера. Они адаптируются и захотят понравиться уже к новому тренеру», — цитирует экс-защитника «Барселоны» AS.

25 апреля было объявлено, что Хави продолжит работать в «Барселоне», несмотря на то что в начале года тренер заявил о намерении покинуть команду в конце сезона.

Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го. В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.