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Сегодня, 13:14

«Севилья» объявила об уходе главного тренера Кике Санчеса Флореса по окончании сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес покинет свой пост после окончания сезона, сообщает пресс-служба испанского клуба.

59-летний испанец возглавляет «Севилью» с декабря прошлого года. Под его руководством команда провела 23 матча, одержала 11 побед, 4 раза сыграла вничью и уступила в 9 встречах.

После 36 туров «Севилья» с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице испанской ла лиги.

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Источник: Тони Кроос договорился о продлении контракта с «Реалом»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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18.05 22:00
Алавес – Хетафе
 - : -
19.05 20:00
Атлетик – Севилья
 - : -
19.05 20:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
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Барселона – Р. Вальекано
 - : -
19.05 20:00
Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
19.05 20:00
Кадис – Лас-Пальмас
 - : -
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Вильярреал

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 23 2 5
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Реал

 27 2 3
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