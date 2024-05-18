«Севилья» объявила об уходе главного тренера Кике Санчеса Флореса по окончании сезона

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес покинет свой пост после окончания сезона, сообщает пресс-служба испанского клуба.

59-летний испанец возглавляет «Севилью» с декабря прошлого года. Под его руководством команда провела 23 матча, одержала 11 побед, 4 раза сыграла вничью и уступила в 9 встречах.

После 36 туров «Севилья» с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице испанской ла лиги.