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Навас подписал пожизненный контракт с «Севильей»

Алина Савинова
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Испанский защитник Хесус Навас согласился на предложение «Севильи» о подписании пожизненного контракта.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Навас останется игроком «Севильи» до конца 2024 года, а затем будет работать в клубе.

Ранее футболист анонсировал свой уход из клуба в связи с истечением срока контракта этим летом. Также в своем заявлении он отметил, что хотел остаться в команде, но ему не предложили новое соглашение. После этого президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско на пресс конференции заявил о готовности клуба подписать с Навасом контракт до конца жизни.

«Я ни секунды не сомневался в том, что скажу «да» на предложение президента. Я хочу продолжать играть за «Севилью»... Мое желание — выступать до декабря, чтобы помочь команде», — написал Навас в своих соцсетях.

Защитник выступал за «Севилью» с 2002 по 2013 год и вернулся в команду в 2017-м. Он является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей — 688.

Хесус Навас
ФК Севилья
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3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
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 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
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 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
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 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
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 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
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 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
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