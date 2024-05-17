Шунин назвал украинца Лунина открытием сезона среди вратарей

Вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина открытием сезона.

«Открытие сезона среди вратарей — Лунин. Я давно за ним слежу. Он долго не играл по объективным причинам, пока не получил травму основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Есть еще Кепа Аррисабалага, тоже голкипер классного уровня. Но именно с Луниным «Реал» выиграл самые важные матчи в ла лиге и стал чемпионом. А в Лиге чемпионов он привел команду к финалу. Мне было интересно следить за Андреем, в самые нужные моменты он выручал и помогал команде», — цитирует Шунина Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Лунин провел 29 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 12 раз сыграл на ноль.