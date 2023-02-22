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Сегодня, 17:28

Хави: «Гвардиола — гений во всех смыслах этого слова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе с Хосепом Гвардиолой.

«Я думаю, что иностранные тренеры оказали положительное влияние на Премьер-лигу. Гвардиола, безусловно, лучший тренер. Я играл под его руководством, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, — огромная пропасть. Пеп — гений во всех смыслах этого слова.

При Пепе со мной случилось кое-что любопытное. Я играл и думал: «Мы должны делать это, потому что они двигаются так по такой-то причине…» и мы шли в раздевалку, и Пеп говорил именно то, что я думал», — приводит слова Хави Times Sport.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
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