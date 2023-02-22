Хави: «Гвардиола — гений во всех смыслах этого слова»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе с Хосепом Гвардиолой.

«Я думаю, что иностранные тренеры оказали положительное влияние на Премьер-лигу. Гвардиола, безусловно, лучший тренер. Я играл под его руководством, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, — огромная пропасть. Пеп — гений во всех смыслах этого слова.

При Пепе со мной случилось кое-что любопытное. Я играл и думал: «Мы должны делать это, потому что они двигаются так по такой-то причине…» и мы шли в раздевалку, и Пеп говорил именно то, что я думал», — приводит слова Хави Times Sport.