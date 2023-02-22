«Атлетико» продлил контракт с Витселем до 2024 года
Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Eleven Belgium.
Опция продления соглашения была активирована автоматически при условии, что 34-летний бельгиец сыграет более 45 минут минимум в 25 матчах во всех турнирах.
В нынешнем сезоне Витсель провел за мадридский клуб 28 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком «Атлетико» летом 2022 года.
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|
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|
2
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|22
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|3
|3
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|51
|
3
|Р. Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|
4
|Атлетико
|22
|12
|5
|5
|31-17
|41
|
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|11
|4
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|
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|
8
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|9
|4
|9
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|31
|
9
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|9
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|
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|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
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|9
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|
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|6
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|
13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|
14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|
18
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|
19
|Валенсия
|22
|5
|5
|12
|26-27
|20
|
20
|Эльче
|22
|1
|6
|15
|15-45
|9
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|24.02
|23:00
|
Эльче – Бетис
|- : -
|25.02
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|25.02
|18:15
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|25.02
|20:30
|
Реал – Атлетико
|- : -
|25.02
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|26.02
|16:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|26.02
|18:15
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|26.02
|20:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|26.02
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|27.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|12
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
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Стефан Савич
Атлетико
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|2
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