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Сегодня, 16:40

«Атлетико» продлил контракт с Витселем до 2024 года

Руслан Минаев
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Аксель Витсель.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Eleven Belgium.

Опция продления соглашения была активирована автоматически при условии, что 34-летний бельгиец сыграет более 45 минут минимум в 25 матчах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Витсель провел за мадридский клуб 28 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком «Атлетико» летом 2022 года.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
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