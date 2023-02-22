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Отец Месси провел переговоры с Лапортой — обсуждали возвращение в «Барселону» и критику от брата

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Хорхе Месси, отец и агент аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, сообщает каталонское радио Tot Costa.

По данным источника, стороны обсуждали не только потенциальное возвращение форварда в испанский клуб, но и варианты чествования экс-капитана после его возможного возвращения в клуб.

Также обсуждалась критика Лапорты со стороны брата Месси, Матиаса, который заявлял: «Мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

Действующий договор Месси с парижанами истекает по окончании текущего сезона. В этом сезоне у форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
0
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
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 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
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 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
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 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
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Севилья – Осасуна
 - : -
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