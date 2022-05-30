Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом» до 2028 года

Защитник Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом» до 2028 года, сообщает As.

По данным источника, в ближайшие дни 24-летний футболист подпишет с мадридским клубом новый контракт. О соглашении уже договорились и сторонам осталось уладить небольшие детали и подписать бумаги.

Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 бразильский защитник сыграл за мадридский клуб 50 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.