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Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом» до 2028 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом» до 2028 года, сообщает As.

По данным источника, в ближайшие дни 24-летний футболист подпишет с мадридским клубом новый контракт. О соглашении уже договорились и сторонам осталось уладить небольшие детали и подписать бумаги.

Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 бразильский защитник сыграл за мадридский клуб 50 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://as.com/futbol/2022/05/30/primera/1653906442_049526.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjI%3D
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