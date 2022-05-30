Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о сыгранности трио хавбеков клуба вместе с Лукой Модричем и Каземиро. А также оценил их влияние на результаты команды.

«Что я могу сказать о том, что успех «Реала» не заканчивается? Мне жаль. Нет правда. Конечно, мы стараемся играть на высоком уровне. Каждый из нашего трио знает свои преимущества и недостатки. Это помогает, особенно в больших матчах», — цитирует Крооса Sport1.de.

Помимо этого, Кроос поразмышлял о том, кто может прийти им на замену в «Реале».

«У нас есть два парня, Вальверде и Камавинга. Эти ребята дают нам толчок. Это очень важно и будет еще важнее. Потому что в конце концов, им предстоит сменить нас», — сказал он.

Каземиро, Модрич и Кроос играют вместе начиная с сезона-2014/15. За этот период «Реал» четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и 3 раза — чемпионат Испании.