Иско объявил об уходе из «Реала»

Полузащитник Иско объявил об уходе из «Реала».

"Девять лет спустя мое время в клубе подходит к концу. Это клуб, который позволил мне реализовать все мечты, что у меня были, когда я был маленьким.

Помимо выполнения мечты, завоевания большего количества титулов, чем я себе представлял, он дал возможность играть с величайшими, встречаться с удивительными людьми. Я провел чертовски хорошее время, и никто у меня этого не отнимет! Потому что я однозначно запомню все хорошее. Надеюсь, и вы тоже!» — говорится в сообщении Иско в соцсетях.

Также он поблагодарил партнеров по команде, тренеров, тренерский штаб, работников базы за их работу и поддержку.

Иско перешел в "Реал" из "Малаги" в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.