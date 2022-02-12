Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:55

Директор «Барселоны»: «Невыход в Лигу Чемпионов с таким составом станет катастрофой»

Директор «Барселоны» Алемани оценил работу Хави на посту главного тренера
Карен Саркисян
Корреспондент

Директор «Барселоны» Матеу Алемани оценил работу Хави на посту главного тренера команды.

«Хави очень хорошо справляется с работой в первые месяцы, — приводит слова Алемани Mundo Deportivo. — Мы очень довольны работой тренера. Любой трансфер зависит от его мнения. Позиция Хави была очень важна при принятии решений по трансферам зимой. Невыход в Лигу Чемпионов с таким составом станет катастрофой. Даже не рассматриваю такой вариант».

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.

Завтра, 13 февраля, «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в рамках 24 тура ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220211/1001749388/alemany-haaland-trabajando-barca-mas-competitivo.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Бензема сыграет против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Анчелотти заявил, что Бензема сможет сыграть против «ПСЖ»
Почеттино: «Рассчитываем на то, что Неймар сыграет с «Реалом»
Почеттино: «Если Бензема пропустит матч с «ПСЖ», это будет большой потерей для «Реала»
Лига чемпионов получит 15 миллиардов евро от ТВ-прав с 2024 по 2027 год
Эррера рискует пропустить матч «ПСЖ» с «Реалом» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига: «Вильярреал» — «Реал», «Эспаньол» — «Барселона» и другие матчи 24-го тура

Хави: «Цель «Барселоны» — закончить чемпионат в топ-4. Но мы ничего не исключаем, у нас сложная дистанция»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 - : -
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 - : -
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 - : -
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости