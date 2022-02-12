Директор «Барселоны»: «Невыход в Лигу Чемпионов с таким составом станет катастрофой»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани оценил работу Хави на посту главного тренера команды.

«Хави очень хорошо справляется с работой в первые месяцы, — приводит слова Алемани Mundo Deportivo. — Мы очень довольны работой тренера. Любой трансфер зависит от его мнения. Позиция Хави была очень важна при принятии решений по трансферам зимой. Невыход в Лигу Чемпионов с таким составом станет катастрофой. Даже не рассматриваю такой вариант».

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.

Завтра, 13 февраля, «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в рамках 24 тура ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.