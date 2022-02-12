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Сегодня, 10:43

«Нулевой интерес». Окружение Роберто о желании «Барселоны» продлевать контракт с игроком

«Барселона» не заинтересована в продлении контракта с Серджи Роберто
Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник «Барселона» Серджи Роберто все еще не продлил контракт с клубом.

«Нулевой интерес», — приводит слова человека из близкого круга Роберто журналист COPE Виктор Наварро.

Окружение футболиста все еще ждет звонка от директора «Барселоны» Матеу Алемани, но они сомневаются, что контракт будет продлен.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит 30-летнему защитнику контракт на два года cо снижением зарплаты.

Срок действующего соглашения Роберто с испанским клубом истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.

Источник: https://twitter.com/victor_nahe/status/1492109344577626114?s=20&t=bAMQdV_gfxnlOeb7s1PdKA

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И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
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 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
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 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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11.02 23:00
Севилья – Эльче
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12.02 16:00
Кадис – Сельта
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12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
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Алавес – Валенсия
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