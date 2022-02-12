«Нулевой интерес». Окружение Роберто о желании «Барселоны» продлевать контракт с игроком

«Барселона» не заинтересована в продлении контракта с Серджи Роберто

Защитник «Барселона» Серджи Роберто все еще не продлил контракт с клубом.

«Нулевой интерес», — приводит слова человека из близкого круга Роберто журналист COPE Виктор Наварро.

Окружение футболиста все еще ждет звонка от директора «Барселоны» Матеу Алемани, но они сомневаются, что контракт будет продлен.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит 30-летнему защитнику контракт на два года cо снижением зарплаты.

Срок действующего соглашения Роберто с испанским клубом истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.