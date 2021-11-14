Бускетс рад возвращению Алвеса в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о переходе Дани Алвеса в команду.

«Это радость. Мы знаем, какой он профессионал, и в курсе его достижений в клубах и со сборной.

Он многое привнесет в нашу раздевалку со своим характером, менталитетом победителя и лидерством. Будем надеяться, что все пойдет хорошо. Я с нетерпением жду возможности снова разделить с ним раздевалку», — приводит слова Бускетса ESPN.

12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с 38-летним бразильцем. Ранее Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год.