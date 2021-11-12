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Дани Алвес подписал контракт с «Барселоной». Он сможет играть за команду только с января

23:05
Дани Алвес. Фото ФК «Барселона».
Дани Алвес. Фото ФК «Барселона».
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Защитник Дани Алвес вернулся в «Барселону». 38-летний бразилец подписал контракт с каталонским клубом, информирует Twitter сине-гранатовых.

Бразилец присоединится к команде и начнет тренировки со следующей недели. Однако в официальных матчах он сможет выходить только с января 2022 года.

Ранее появлялась информация, что Дани Алвес подпишет контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, выиграв с испанским клубом 23 трофея.

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Иван Шитик все материалы автора

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