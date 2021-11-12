Дани Алвес подписал контракт с «Барселоной». Он сможет играть за команду только с января

Защитник Дани Алвес вернулся в «Барселону». 38-летний бразилец подписал контракт с каталонским клубом, информирует Twitter сине-гранатовых.

Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

Бразилец присоединится к команде и начнет тренировки со следующей недели. Однако в официальных матчах он сможет выходить только с января 2022 года.

Ранее появлялась информация, что Дани Алвес подпишет контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, выиграв с испанским клубом 23 трофея.

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.