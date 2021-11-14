Кроос: «Сантьяго Бернабеу» — лучший стадион мира»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о реконструкции домашнего стадиона мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу».
«Сантьяго Бернабеу» — лучший стадион в мире, — приводит слова Крооса официальный сайт мадридского клуба. — То, каким станет стадион, когда закончится реконструкция, впечатляет. Я очень надеюсь на то, что смогу сыграть на нем несколько лет".
Ранее сообщалось, что «Реал» проводит приготовления к открытию «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции. Официальное открытие стадиона планируется на 14 декабря 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/11/12/kroos-el-nuevo-santiago-bernabeu-va-a-ser-impresionante
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