На Лунина претендуют «Лилль», «Эспаньол» и «Гранада»
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вскоре может покинуть клуб, сообщает Marca.
Cам футболист и его агент рассматривают возможность полноценного трансфера из «Реала» уже этой зимой.
Среди претендентов на Лунина — французский «Лилль», а также два представителя ла лиги — «Эспаньол» и «Гранада».
Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году за 8,5 миллиона евро. Контракт вратаря с испанским клубом рассчитан до 2024 года. 23-летний украинец не играл за сливочных с января 2021-го.
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