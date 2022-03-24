«Барселона» проявляет интерес к Дибала. Клуб узнавал об условиях контракта нападающего
«Барселона» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибала
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибала, сообщает Mundo Deportivo 23 марта.
По информации источника, каталонский клуб узнавал об условиях контракта 28-летнего аргентинца.
Отмечается, что приоритетом «Барселоны» на летнее трансферное окно является подписание свободных агентов.
Ранее «Ювентус» объявил, что не продлит контракт с Дибала. Соглашение нападающего с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
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|
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|8
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|32
|
15
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|29
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|11
|12
|27-33
|29
|
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|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
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|5
|12
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|25-41
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|15
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
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Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
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|
Барселона – Р. Вальекано
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|
|
Карим Бензема
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|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
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|2
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