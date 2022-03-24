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«Барселона» проявляет интерес к Дибала. Клуб узнавал об условиях контракта нападающего

«Барселона» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибала
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибала, сообщает Mundo Deportivo 23 марта.

По информации источника, каталонский клуб узнавал об условиях контракта 28-летнего аргентинца.

Отмечается, что приоритетом «Барселоны» на летнее трансферное окно является подписание свободных агентов.

Ранее «Ювентус» объявил, что не продлит контракт с Дибала. Соглашение нападающего с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220323/1001772979/dybala-ultimo-crack-vinculado-barca.html
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19.01 21:00
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19.01 23:30
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 1 : 1
20.01 21:00
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 4 : 2
16.02 21:00
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