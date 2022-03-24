«Барселона» проявляет интерес к Дибала. Клуб узнавал об условиях контракта нападающего

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибала, сообщает Mundo Deportivo 23 марта.

По информации источника, каталонский клуб узнавал об условиях контракта 28-летнего аргентинца.

Отмечается, что приоритетом «Барселоны» на летнее трансферное окно является подписание свободных агентов.

Ранее «Ювентус» объявил, что не продлит контракт с Дибала. Соглашение нападающего с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.